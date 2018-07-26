Fanatik'ten Gizem Ekici'nin haberine göre, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun'un, dün akşam saatlerinde 2014 Miss Freedom (Dünya Özgürlük Güzeli) Türkiye birincisi Tuğçe Aral ile Beykoz'da bulunan bir restoranda yemek yediği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarından aynı saatlerde ayrı ayrı paylaşım yapan ikiliye mekanın ortaklarından Kamil İyi de bir süre eşlik etti.

Ahmet Dursun ve Tuğçe Aral'ın kahkahalarla geçen sohbeti Tuğçe Aral'ın mekandan ayrılmasıyla son buldu. Tuğçe Aral'ın ayrılmasının ardından Ahmet Dursun ve mekanın ortağı Kamil İyi bir süre daha birlikte sohbet etti.

ALAÇATI'YA GİDİYORLAR

Tokatspor'un Asbaşkanı olan Ahmet Dursun'un birkaç günlüğüne İstanbul'a geldiği, Tuğçe Aral ile beraber daha sonra Alaçatı'ya tatile gidecekleri de iddialar arasında.

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