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Haberler Gündem Politika Son dakika: Tüketici Konfederasyonu Başkanı'nı da parti üyesi yaptılar! Habersiz parti üyeliğine suç duyurusu
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Tüketici Konfederasyonu Başkanı'nı da parti üyesi yaptılar! Habersiz parti üyeliğine suç duyurusu

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu habersiz bir şekilde parti üyesi yapıldı. Suç duyurusunda bulunan Ağaoğlu, "Bu kaydı yaparken benim kişisel verilerime ulaşmışlar. Bu bilgileri nereden aldılar? Bunun hesabını Cumhuriyet Başsavcılığı'na verecekler, çünkü suç duyurusunda bulundum" dedi.

Son dakika: Tüketici Konfederasyonu Başkanı'nı da parti üyesi yaptılar! Habersiz parti üyeliğine suç duyurusu
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DHA

Seçimlere sayılı günler kala haberi olmadan siyasi partilere üye yapıldığını iddia ederek; sosyal medyadan paylaşımda bulunanların sayısındaki dikkat çeken artışın ardından uzmanlardan uyarı geldi. Çok sayıda seçmen gibi iradesi dışında bir siyasi partiye üye yapıldığını e-Devlet'ten öğrenen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da suç duyurusunda bulundu. Ağaoğlu, vatandaşları uyararak, "Bir siyasi partiye üye olduğum ortaya çıktı. Partinin Gölbaşı ilçesine kaydedilmişim. 2022'nin ikinci döneminde üye yapılmışım. Bu kaydı yaparken benim kişisel verilerime ulaşmışlar. Bu bilgileri nereden aldılar? Bunun hesabını Cumhuriyet Başsavcılığı'na verecekler, çünkü suç duyurusunda bulundum" dedi.

Türkiye'de Mart 2023 itibarıyla 123 siyasi parti faaliyetlerini sürdürüyor. Seçimlere günler kala e-Devlet üzerinden sorgulama yapanlar, haberleri olmadan farklı siyasi partilere üye olduklarını sosyal medya üzerinden duyurarak, bu durumdan şikayetçi oldu. Haberi olmadan siyasi partiye üye yapıldığını ifade eden isimlerden birinin de Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu olduğu ortaya çıktı. 2022 yılının ikinci döneminden itibaren bir siyasi partiye haberi olmadan üye olan Ağaoğlu, üyeliğini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Ağaoğlu, sorularına yanıt alamayınca soluğu Ankara Gölbaşı Adliyesi'nde aldı. Suç duyurunda bulunan Ağaoğlu, vatandaşları benzeri durumlara karşı uyardı.

“BANA BİLE BUNU YAPTILARSA HERKES DİKKATLİ OLSUN"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşları e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini kontrol etmeleri konusunda uyararak, “Herkese tavsiyem siyasi parti üyeliklerini kontrol etsinler. Bunu e-Devlet uygulamasından kolayca yapabilirler. Uygulamaya girebilmek için arama motorlarına 'Siyasi Parti Üyeliği Sorgulama' yazmaları yeterli. Bu şekilde sorgulama ile şayet üyelikleri varsa ayrıl butonuna basmasınlar. Ayrılmasınlar ki, delil ortadan kalkmasın. Ben sorgulama yaptığım zaman benim bile bir siyasi partiye üye olduğum ortaya çıktı. Aslında ben ne Ankara'da oturuyorum, ne de Gölbaşı ilçesi ile alakam var. Ama bir siyasi partinin Gölbaşı ilçesine kaydedilmişim. 2022'nin ikinci döneminde üye yapılmışım. İşte bu kaydı yaparken benim kişisel verilerime ulaşmışlar. TC kimlik numaram, anne ve baba adı, hepsi doğru. Bu bilgileri nereden aldılar? Bunun hesabını Cumhuriyet Başsavcılığı'na verecekler, çünkü suç duyurusunda bulundum. Ayrıca siyasi parti üyeliği için kişinin imzası gerekiyor. Ortada sahte imza var, bunu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiklerine göre; resmî mercilere yanıltıcı belge sunmak, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri koruma kanununa aykırılıktan ötürü işlem yapılması için savcılığa başvuruda bulunduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beni kendisine üye olarak bildirdiği için resmî mercilere yalan beyanda bulunmaktan ötürü, TCK 204-207 maddeleri arasında özel belgede sahtecilik, resmî mercilere yalan beyan yaparak, ayrıca kişisel verileri koruma kanununa aykırı olarak, benim bilgilerimi kullandılar. İşte bu nedenle şikâyette bulundum. Ben tüketici haklarını savunan biri olarak, bana bile bunu yaptılarsa herkes dikkatli olsun" dedi.

“BAŞKA YERLERDEN GELEN E-DEVLET LİNKLERİNE TIKLAMASINLAR"

Ağaoğlu, sahte siteler üzerinden alınan kişisel veriler ile üye yapıldıklarını ifade ederek, “Bazen seçmen sorgulama kaydı için sahte siteler yapılıyor. Oraya kişiler bilgilerini aktardıkları zaman dolandırıcılar ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Başka yerlerden gelen e-Devlet uygulaması linklerini tıklamasınlar. Bu konuda sosyal medyada paylaşım yapınca çok fazla vatandaş kendilerinin de kayıt edildiğini belirtti. Bir partiden aday olacak olsam başka parti üyesi gözüktüğüm için bu şekilde bir engelle karşılaşmak söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Barış Şahin bu kişilerin cezalandırılması gerektiğini belirterek, “Bu tür şeyler neden oluyor? Yetkililerin buna bir an önce müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkın haberi olmadan bu tür şeyler yapılıyorsa büyük bir suç. Bu durum insan haklarına girer, cezalandırılmaları gerektiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İsmet Kerez, “Bu çok yanlış bir şey. İnsan haklarına aykırı bir durum, cezalandırılmaları gerek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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