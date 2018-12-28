Zerrin Özer'in ablası, ünlü şarkıcı Tülay Özer, Marmaris'te özel bir hastanenin diyaliz hastalarına verdiği konser sırasında fenalaştı.
İHA'nın haberine göre, başı dönen Tülay Özer'e salonda bulunan doktor ve hemşireler anında müdahalede bulundu. Kısa süre sonra kendini iyi hissettiğini belirten Özer, konserine kaldığı yerden devam etti. Ayakta alkışlanan şarkıcı, program sonrası İHA'ya yaptığı açıklamada kendisinin de böbrek yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle yaklaşık iki yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü açıkladı.
Tülay Özer, "Babamda da aynı rahatsızlık varmış, sanırım bendeki genetik kaynaklı. Rahatsızlığım sebebiyle zaman zaman baş dönmesi de yaşıyorum. Bugün de sahnede bu talihsizlik başıma geldi. Allah'tan salonda beni de tanıyan çok sayıda doktor vardı. Çabucak toparlandım" ifadelerini kullandı.
Hastalığının küçük kız kardeşi Zerrin Özer'le daha da yakınlaşmasına yol açtığını kaydeden Tülay Özer, "Sağ olsun, beni hiç yalnız bırakmıyor, sevgisi, ilgisiyle bana moral ve umut kaynağı oluyor" dedi.
"SAĞLIKLI OLAN HERKES BOL SIVI TÜKETSİN"
Konuşmasında sağlıklı olanların sağlığının kıymetini bilmesini tavsiye eden Tülay Özer, "Maalesef ben artık, sıkıntılarımı arttırdığı için sıvı tüketemiyorum. Bırakın suyu, elma gibi sıvı içeren meyveleri bile yiyemiyorum. Bu sebeple sağlıklı olan herkese bol bol sıvı tüketmesini tavsiye ediyorum" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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