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        Tüm Siirtliler Derneği'nden çağrı hemşehrilerine çağı

        Yakın zamanda resmi kuruluşunu tamamlayan Tüm Siirtliler Derneği'nin (TÜMSİDER) kurucuları ve üyeleri, Sultanbeyli'de düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Kurucu Başkan Ahmet Işıkdağ, "Adımızı Tüm Siirtliler Derneği olarak koyduk. Yani ayrıştırmadan, bölüştürmeden tüm hemşehrilerimizi bir çatı altında buluşturmak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:10
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        Tüm Siirtliler Derneği'nden çağrı
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        Tüm Tüm Siirtliler Derneği (TÜMSİDER), Sultanbeyli Belediyesi Aydos Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı programı düzenlendi.

        TÜMSİDER'in programına, Siirt Vakfı Genel Başkanı Zeki Akyüzlü, Tatlı Payam Köy Dernek Başkanı Mehmet Bakan, Adıgüzel Köyü Dernek Başkanı Edip Kıvanç, Yayladağ Köyü Dernek Başkanı Hurşit Kenben, Doruca Köyü Dernek Başkanı İsmet Kusku, Taşyaka Köyü Dernek Başkanı Kemal Sızmaz, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Abdulhamit Bali, Sevincikli Köyü Dernek Başkanı Mehmet Şirin Deneri ve çok sayıda Siirtli katıldı.

        TÜMSİDER Kurucu Dernek Başkanı Ahmet Işıkdağ, Siirt'in tarihi, coğrafisi, turizmi, gastronomisi, yöresel el sanatları, kültürü, eğitimi ve ekonomisini anlattı. Başkan Işıkdağ, "Yaklaşık 13 bin yıllık köklü tarihe sahip bir ilin bireyleri olarak burada toplanmış bulunmaktayız. Amacımız şanlı tarihimize layık bir şekilde ilimizi temsil etmek. Adımızı Tüm Siirtliler Derneği olarak koyduk. Yani ayrıştırmadan, bölüştürmeden tüm hemşehrilerimizi bir çatı altında buluşturmak istiyoruz" dedi.

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        Işıkdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Arkeolog Prof. Dr. Halet Çambel bir araştırmasında dünyanın en eski insan fosilinin Botan Vadisi'nde bulunduğunu yazar. Öyleyse insanlık bu yöreden türemiş ve çoğalmıştır. Bir nevi insanlığın atası sayılan bir ilin bireyi olmanın haklı gururunu yaşıyorum. İnanıyorum ki sizlerde aynı gururu yaşıyorsunuz. Yine Evliya Çelebi'nin, şehri 'Cennet bağları içinde Rıdvan Bağı gibi bir İrem şehri' olarak Siirt'i ifade etmesi ayrıca gurur verici bir durum.

        Fikirlerinize, düşüncelerinize, kişiliklerinize, ilminize, tecrübelerinize ve en önemlisi de Siirtimizle ilgili hayallerinize ihtiyacımız var. Çünkü biz bir hayal kurduk ve sizin de bu anlamda bir hayalinizin olduğuna inanıyoruz. Eğer hayalimiz ortak ise o halde gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. İnanıyorum ki; bu gün burada olan ve olmayan tüm hemşehrilerimizle bu yolun ilk adımını atmış olacağız."

        Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Akyüzlü ise "Siirt'in manevi yapısı kültürü, tarihi, ilmi evliyaları ve ulemaları ile gurur duyacağımız bir konumu var. Yöresel el sanatları ve gastronomisi ile de iyi bilinen kadim şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Yıllardır Siirt Vakfı olarak bu anlamda hem ülkemize hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki mazlum insanlarımıza hizmetler yapıyoruz. Ben bu oluşumun ilimize ve vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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