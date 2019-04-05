31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Türkiye Komünist Partisinden (TKP) Tunceli Belediye Başkan seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu mazbatasını aldı.

Maçoğlu'na mazbatasını, Tunceli Adliyesi'nde Hakim Satı Şenlik Taşkaya verdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamada Maçoğlu, uzun bir çalışmanın sonunda bugün döktükleri terin ve mücadelenin karşılığında mazbatalarını aldıklarını vurguladı.

Bugün belediyeye giderek devir teslimi de gerçekleştireceklerini belirten Maçoğlu, "Bu süreç içinde Dersim halkının, muhtemelen pazartesinden itibaren, belediyede yoğun bir karşılama yapacağımızı söylemek istiyorum. Bütün dostlarımızı, bütün arkadaşlarımızı, hiç kimseyi ayırt etmeden, herkesin çok rahat gelebileceği bir belediye ve kapıları açık olan belediye olacağını bugün de söylemek istiyorum." dedi.

Sokak hayvanları için destek isteyen Maçoğlu, "Muhtemeldir, bir önceki dönemin Ovacık Belediyesi tecrübesiyle birçok dostumuz bize hediye ya da çiçek getirmeye çalışacak ama biz sokaktaki hayvanların genel durumunu göz önünde bulundurarak onların bundan sonra daha iyi, daha rahat bir yaşamı olması adına dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan hediye ve çiçek yerine, açacağımız bir hesaba verecekleri destekle sokaktaki hayvanların sorunlarına bir nebzede katkı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.