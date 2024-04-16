Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulundukları evin 3'üncü kat balkonundan düşen sağlık memuru Savaş Kazikoğlu (30) öldü, arkadaşı kadın doktor T.B. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Ovacık ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Savaş Kazikoğlu, kadın doktor arkadaşı T.B. ile birlikte olduğu sırada bulundukları binanın 3'üncü kat balkonundan düştü.

Savaş Kazikoğlu (30)

Metrelerce yüksekten düşen iki kişiyi gören çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Kazikoğlu, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybetti.