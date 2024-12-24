Tunceli Pülümür'de taşımalı eğitime kar engeli
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi
Pülümür Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
AA'nın haberine göre; açıklamada, "Yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 24 Aralık Salı günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.