BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi 'Tur Rehberi' yeni yılın ilk gününde sinema salonlarındaki yerini alacak. 1 Ocak 2025'te vizyona girecek olan 'Tur Rehberi' seyircileri kahkaha dolu bir yolculuğa çıkaracak ve yeni yıla neşeli bir başlangıç yaptıracak.

CEM GELİNOĞLU SORDU, SİNEMA İZLEYİCİSİ SEÇTİ

Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın komedi dolu performanslarını buluşturan 'Tur Rehberi'nin afişi belli oldu. Cem Gelinoğlu, sosyal medya üzerinden takipçileri ile Tur Rehberi'nin alternatif afişlerini eğlenceli bir video ile paylaştı ve en çok beğendiklerini seçmelerini istedi. Takipçilerin büyük bir çoğunluğunun ortak kararıyla filmin afişi de netleşti.