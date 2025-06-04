Turgut Tunçalp, baba olacağını açıkladı

Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Oyuncu Turgut Tunçalp oldu. Tunçalp, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

Uzun süredir beklediği babalık müjdesini veren Turgut Tunçalp, 2019'da evlendiği eşi İlayda Atmaca'nın 7 aylık hamile olduğunu ve bir erkek bebekleri olacağını duyurdu. Tunçalp, bu durumu; "Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. Ve bir anda çocuğumuz oldu, şu an 7 aylık hamile. Mucize gibi... Cinsiyeti erkek, adın; Pamir koyacağız."

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"HİPERATİF BİR ÇOCUKTUM"

Çocukluğuna dair ilginç anılarını paylaşan 49 yaşındaki Turgut Tunçalp sözlerine şöyle devam etti; "Perdeleri tutuşturup evi yakmışlığım var. Evden kaçıyormuşum, ailem; 4 – 5 saat sonra beni caddenin karşında buluyormuş."