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Yarattığı dünyalar ve anlattığı hikayelerle seyircide yıllardır pek çok duyguyu uyandıran yönetmen Hilal Saral, Ay Yapım’ın imzasını taşıyan ‘Zemheri’ ile ekran başındakileri aşk ve adalet temasının yoğun olduğu güçlü bir projeyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Üzerinden yıllar geçse bile hala izlenen, Türk dizi tarihinin ölümsüz yapımlarında yönetmen koltuğunda oturan Saral, önceki projelerinde olduğu gibi yine zengin bir oyuncu kadrosu aracılığıyla kurduğu dünyayı paylaşacak.

Senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı ‘Zemheri’nin izleyicilerle buluşmasına sadece günler kala usta yönetmen diziyi şu sözlerle anlattı:

Dizimizin cümlesi; aşk ve adalet, yolculuğu da yarım kalanlar yarım kaldıkları yerden bir gün mutlaka tamamlanırlar. Geçmişte çalıştığım ve de daha önce hiç çalışmadığım ama oyunculuklarını beğendiğim usta ve de genç isimlerden oluşan kalabalık bir kadroyla bir aradayım. Her projem gibi Zemheri için de güzel bir heyecan duyuyorum.

Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Zemheri’, ilk bölümüyle 15 Ocak Çarşamba saat 20.00’de Show TV’de!

Zemheri 1. bölüm 2. fragmanı

Zemheri 1. bölüm 3. fragmanı