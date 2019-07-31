Avrupa, Asya ve Avustralya'da Türk filmlerinin dağıtımını yapan isimlerden Ali Fidan'a göre gurbetçilerimizin Türk filmlerine olan ilgisi bir hayli fazla.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa, Türk filmleri için Türkiye'den sonra en iyi pazar.

ALMANYA'DA EN ÇOK İZLENEN 10 TÜRK FİLMİ

1- Recep İvedik 5

Hasılat: 4.852.072 €

2- Recep İvedik 4

Hasılat: 4.408.415 €

3- Recep İvedik 2

Hasılat: 2.997.943 €

4- Fetih 1453

Hasılat: 2.810.457 €

5- Recep İvedik 3

Hasılat: 2.512.572 €

6- Düğün Dernek

Hasılat: 2.301.719 €

7- Recep İvedik 1

Hasılat: 2.044.447 €

8- New York'ta 5 Minare

Hasılat: 2.035.443 €

9- Düğün Dernek 2

Hasılat: 2.030.704 €

10 - Evim Sensin

Hasılat: 1.984.351 €

Peki Türk dizileri dublaj yapılarak birçok ülkede yabancılar tarafından ilgiyle izlenirken aynı durum filmler için neden geçerli değil?

Türk filmleri, yabancıların ilgisini mi çekmiyor yoksa bu konuda yeterince çalışma mı yapılmıyor?

Almanya merkezli AF Media'nın sahibi Ali Fidan'a göre bu konuda yeterince çalışma yapılmıyor.

Üzerine düşüldüğü, yeterince çalışma yapıldığı zaman Türk filmlerini yabancıların da izleyeceği düşüncesinde.

Ali Fidan'ın anlattıklarından anladığım şu;

Örneğin Türk filmlerinin Almanlar tarafından izlenmemesi için hiçbir neden yokmuş.

Almanya'daki sinema salonu işletmecileri 'Türk filmi izlenmez' şeklinde bir ön yargıya sahip değilmiş.

Sadece onların çalışma sistemine ayak uydurmak gerekiyormuş.

Ali Fidan, yurt dışında bugüne kadar aralarında 'Çakallarla Dans 5'in de bulunduğu 26 Türk filminin dağıtımını yaptı.



Nasıl bir çalışma sistemi?

* Bir filmin gösterime ne zaman gireceğine aylar öncesinden karar verilmesi.

* Filmlere ait afiş, tanıtım filmi, fotoğraf gibi materyallerin gösterime birkaç gün kala değil daha önceden ulaşması.

* Dublaj ve tanıtım yapılması.

Komedi filmleri için hani şöyle bir söylem vardır; 'Yabancılar, Türklere ait şakaları anlamaz'...

Gerçekten öyle mi?

Yoksa bu söylem, ön yargıdan mı kaynaklanıyor?

Ali Fidan'a göre ön yargıdan kaynaklanıyor.

Ali Fidan, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

Bize işinizi anlatabilir misiniz?

Kültür köprüsü olduğumuzu söyleyebilirim. Eğer formatı ve konsepti uygunsa Türk filmlerini yurt dışında yaşayan Türklere ulaştırmanın alt yapısını oluşturuyoruz.

Ali Fidan ile filmlerini yurt dışına dağıttığı yapımcı Şükrü Avşar, Almanya'daki bir gala öncesinde sohbet ederken görülüyor.

Format ve konsept uygunluğu ne demek?

Yurt dışında yaşayan Türklerin de çok sevdiği Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Cem Yılmaz, Murat Boz, Özcan Deniz, Burak Özçivit gibi birçok sanatçının filmlerini herkes izlemek istiyor.

'Kardeşim Benim'in yapımcısı Cemal Okan, başrol oyuncuları Murat Boz ve Burak Özçivit.

Türk filmleri en çok hangi ülkelerde izleniyor?

Almanya ve Azerbaycan'da izleniyor.

Bir Türk filmi yurt dışında kaç kişi tarafından izleniyor? En çok 'Recep İvedik 5' izlenmişti. Ne kadar izlendi?

'Recep İvedik 5', Almanya'da 550 bin, diğer Avrupa ülkelerinde ise 300 bin olmak üzere toplam 850 bin kişi tarafından izlendi. İyi bir rakamdır. Çünkü Avrupa'da yaşayan yaklaşık 5 milyon Türkün içinde birinci ve ikinci kuşak da bulunuyor. Dedelerimiz, babalarımız... Doğal olarak birinci ve ikinci kuşak sinemayla pek ilgilenmiyor. Filmleri izleyen yeni kuşağın nüfus oranına göre değerlendirecek olursak 850 bin izleyici çok iyi bir rakam.

2018'de Yapılan Sayımlara Göre Yurt Dışındaki Türklerin Nüfusu

(Türk filmlerinin gösterime girdiği ülkelerin listesi)

Almanya: 2.998.000

Fransa: 800.000

İngiltere: 500.000

Hollanda: 480.000

Avusturya: 360.000



Azerbaycan'da en çok hangi Türk filmi izlendi?

'Recep İvedik 5'in izleyici sayısı en son 96 bin kişideydi. Azerbaycanlılar, Türk filmlerine yoğun ilgi gösteriyor. Azerbaycan, kısa sürede Almanya'dan sonra en çok Türk filminin izlendiği ülke konumuna yükseldi. Türk filmlerini orada alt yazıyla gösterime çıkarıyoruz.

Azerbaycan'daki Türk sayısı: 80.000

'Ailecek Şaşkınız'ın Rusça tanıtım fragmanı...

Diğer Türki Cumhuriyetleri için çalışmalarınız var mı?

Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan'da da Türk filmlerini gösterime çıkarıyoruz. Bu ülkelerdeki pazar henüz çok yeni. Filmleri, izleyiciye Rusça dublajlı olarak sunuyoruz. Azerbaycan'da ise filmler, izleyiciye Türkçe ama Azeri alt yazıyla sunuluyor.

Hep duyduğumuz bir söylem vardır; 'Türk komedi filmlerini yabancılar anlamaz'... Gerçekten anlamazlar mı yoksa pazarlama sorunu mu var?

Çok mahalli ya da çok yöresel olmadıkça yabancılar, Türk komedi filmlerini izler.

Örneğin bir Alman, bir Fransız, bir İtalyan 'Recep İvedik'i anlayabilir mi?

Tabii ki anlar, 'Anlayamaz' diye bir şey yok ama onun altyapısını kurmak lazım. Bizdeki sıkıntı şu; 'Recep İvedik'ten örnek verdiğiniz için o anlamda devam ediyorum, yanlış anlaşılmasın. Örneğin; film gösterime şubatın 9'unda ya da 8'inde girecekse Avrupa'da ne zaman ve nasıl başlayacağını da bilmek lazım, eş zamanlı gitmek lazım, dublajını yapmak lazım. Burada nasıl reklam kampanyası yapılıyorsa yurt dışında da yapılması lazım. Dolayısıyla yabancıya izlettirmek istediğimiz zaman sadece Türk filmini alıp dağıtır gibi dağıtamazsınız. Bunun da kendine has prosedürleri ve reklam kampanyası var. Onu anlatmak lazım. Orada da çok ciddi masraflar var, birçok yapımcı belki de bu masraflara girmek istemiyor. Birkaç yapımcıyla konuştuk ama 'Mümkün olduğunca zarar etmeyelim' düşüncesinde oldukları için Türk sineması ne yazık ki açılamıyor. O kadar güzel filmlerimiz var ki... Duygusal filmlerimiz çok iyi, komedilerimiz çok iyi ama yapımcılarla konuşup, masrafını göz önüne alıp ondan sonra yola çıkmak lazım. Bizim yapımcılarımız pek riske girmek istemiyor.

Ali Fidan, yurt dışı dağıtımını yaptığı 'Kapı'nın başrol oyuncusu Kadir İnanır ile...

Siz 'İzletiriz' diyorsunuz. O zaman neden zarar etsinler ki?

Türk filmlerinin dünya çapında çalışma ihtimali çok büyük. Ama Almanya'dan yola çıkacak olursak oranın çalışma sistemine ayak uydurulmalı.

Ayak uydurmak için neler gerekiyor?

1- Filmin tamamen bitmiş hali 4 - 5 ay öncesinde elinizde olmalı.

2- Dublajının bitmiş olması gerek.

Çünkü filmi oradaki köşe yazarlarına gönderip yorum alıyorsunuz. Orada 'Film Sınıflandırma' diye bir kurum var. Filmi oraya gönderiyorsunuz. Orada filmler, yıldızlarla derecelendiriliyor. 4 - 5 yıldız ve köşe yazarlarının da pozitif yorumlarını aldıysanız zaten film, o ülkede yaşayanların dikkatini çekiyor. Ondan sonra yapacağınız şey filmin reklamını doğru yapıp, doğru sinemalarda gösterime çıkarmak. Bütün bunları yaptıktan sonra Türk filmlerinin yabancılar tarafından izlememesi için hiçbir neden yok. Dediğim gibi komedi de dramada da iyi düzeyde çok filmimiz var.

Türkiye'de yapımcı ile Mars Cinema Group arasında yaşanan tartışma Avrupa'daki Türk filmlerinin pazarını nasıl etkiledi?

İzleyici üzerinde bir etkisi olmadı. O tartışmadan sonra ertelenen filmler yeni sezonda izlenir ama Alman sinema salonu işletmecileri açısından etkisinin olumsuz olduğunu söyleyebilirim. 'Sizin filmlerinizin sağı solu belli olmuyor' şeklinde homurdanmalar oldu.

Erdal Murat Aktaş ile bir proje üzerine çalıştığınızı duydum. O proje nedir?

Bir uygulayıcı yapımcılık işimiz var. Avrupa'da çok başarılı bir Türk'ün hayat hikâyesinin filmi çekilecek. Bu filmin uygulayıcı yapımcılığını, ortak yapımcılığını ve dünya dağıtımını aldık. Bu film üzerinden Latin Amerika ve Amerika'da da film dağıtmaya başlayacağız. Orada bir çözüm ortağı bulduk. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.

Grafik Tasarım: Can BAYTAK

Türkiye'de ertelenen filmler, Almanya'da da gösterime girmedi. Bu nedenle Türkiye'de olduğu gibi Türk filmleri adına Almanya'da da 2019'un ilk 6 ayının gişe rakamları beklentilerin altında çıktı.