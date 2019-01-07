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Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye Lazkiye Limanı'ndan hareket eden bir gemiyi takibe aldı.
PİRE LİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Hırvatistan'a giderek yükünü alan gemi Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Pire Limanı'na yöneldi. Hemen harekete geçen Türk polisi Yunanistan savcılığınında desteğiyle gemiye operasyon düzenledi. Pire'den Türkiye'ye oradan da Dubuai'ye yük taşıyacak olan gemide arama yapıldı.
23 TON KURŞUN LEVHA İÇERİSİNE GİZLENMİŞ
Gemi içerisinde bulunan 23 ton kurşun levha içerisine gizlenmiş milyonlarca sentetik uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.
YURTDIŞINDA YAPILAN İKİNCİ OPERASYON
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen ay Sırbistan – Bulgaristan sınırında bir TIR'a yönelik yaptığı operasyonda Türkiye'ye getirilen 500 bin adet sentetik uyuşturucu hapı ele geçirmişti. Yunanistan'da yapılan bu operasyon yurtdışında yapılan en büyük ikinci operasyon olarak kayda geçti.
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