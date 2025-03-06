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        Haberler Magazin Türkan Şoray makyajı, Türkiye'de de yayıldı - Magazin haberleri

        Türkan Şoray makyajı, Türkiye'de de yayıldı

        Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight' (Türk lokumu) makyajı adı altında sosyal medyada viral olmuştu. Birçok yabancı kadın, makyajla kendini Şoray'a benzetme çalışmıştı. Bu akım, Türkiye'de de yayıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 09:22 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:35
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        Türkiye'de de yayıldı
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        Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

        Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'a benzemek için kadınlar, ayna karşısında bir hayli zaman geçiriyor.

        Selin Şekerci

        Türkan Şoray'ın ikonik makyaj stili, 'Turkish delight (Türk lokumu) makyajı adı altında TikTok'ta viral olmuştu. Birçok yabancı kadın, makyajla kendini Şoray'a benzetme çalışmıştı. Bu akım, Türkiye'de de yayıldı.

        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı Haberi Görüntüle

        Birçok ünlü kadın, Türkan Şoray'a benzemek için gösterdiği çabayı gözler önüne seriyor.

        Elif Buse Doğan

        O ünlüler arasında Selin Şekerci, Larissa Gacamer, Selin Genç ve Elif Buse Doğan bulunuyor.

        Larissa Gacamer

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        Türkan Şoray, bu duruma şöyle bir açıklamada bulunmuştu; "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları."

        Selin Genç

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        #selin şekerci
        #Türk lokumu
        #Türkan Şoray
        #makyaj
        #Yeşilçam
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