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        Haberler Magazin Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle buluştu - Magazin haberleri

        Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10. durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sinemanın iki usta ismi Türkan Şoray ve Ediz Hun, İzmirlilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:50
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        İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen söyleşiye sinemanın iki usta ismi klasik bir otomobille geldi.

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        Burada söyleşiye katılan çok sayıda kişi tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Şoray ve Hun, birlikte sanatseverleri selamlayıp, dans etti.

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        Yaptıkları film ve dizilerden bahseden Şoray, sosyal medyada vakit geçirmek yerine doğada olmayı ve kitap okumayı sevdiğini söyledi.

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        Sinemaya başlama sürecini anlatan Şoray, şöyle konuştu:


        Ben sinemaya meşhur olayım, şatafatlı bir hayat yaşayım diye başlamadım. Tamamen mecburiyetten ekonomik nedenlerden dolayı başladım. Sinemayı bilmiyordum. Daha 14-15 yaşındaydım. Sinemaya 1 kez gitmiştik. Annem 2 çocuğuyla yalnız kalmıştı. Kardeşimle bana bakmak zorundaydı. Çalışıyordu ama yeterli olmuyordu. Teklif o zamanki durumumuzu düzeltecek bir teklifti. Annem ne olursa olsun yine bir düşündü. Öğretmen okuluna gidecektim ama çok ısrar ettiler filmde oynamamı. Annem epey düşündü. Annemin ağzından çıkacak bir kararla hayatım değişecekti. Sinemaya dünyası hevesiyle anne ne olur gideyim dedim ve sonunda 'evet' dedi.

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        Şoray, Ediz Hun ile yeni bir film de oynamayı düşünür müsünüz sorusuna da iyi bir projede oynayabileceklerini söyledi.

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        "GÜZEL BİR PROJE OLURSA NEDEN OYNAMAYALIM"

        Ediz Hun da günlük hayatında yaptıklarını anlatarak, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

        Sinemaya 1963 yılında yarışmaya girip kazanarak girdiğini anlatan Hun, çok güzel projelerde bulunduğunu aktardı.

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        Türkan Şoray ile 22 filmde birlikte oynadığını ifade eden Hun, Şoray'ın bir star olduğunu vurgulayarak, yaptıkları her filmin tuttuğunu belirtti.

        "Türkan Şoray ile yeni bir film yapmayı düşünür müsünüz?" soruna Hun, "Amerikada Altın Göl diye bir film çekildi. Çok Oscar aldı. Öyle bir film olursa çekeriz tabi neden çekmeyelim. Siz bizi seviyorsunuz bağrınıza bastınız. Bizim velinimetimizsiniz. Size layık olabilecek roller oynamak isteriz. Böyle gelişi güzel rollerde çıkmak istemeyiz. Sizin de zevkle seyredebileceğiniz bir şey olursa, güzel bir proje olursa neden oynamayalım" diye konuştu.

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        Şoray ve Hun, geçmişten günümüze anılarını ve çektikleri filmlerdeki hatıralarını da anlattı.

        #Ediz Hun
        #Türkan Şoray
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