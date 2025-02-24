Türkan Sultan'dan tavsiye

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray; oyunculuk yeteneği ve insanlığıyla 60 yıldan fazla bir süredir gönüllerde ayrıcalıklı bir yerde bulunuyor.

222 filmle başrolde en çok film çeken kadın oyuncu olarak dünya rekortmeni olan Türkan Şoray, yeni nesil genç kızlar tarafından ayna karşısında taklit ediliyor.