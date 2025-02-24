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        Haberler Magazin Türkan Sultan'dan tavsiye

        Türkan Sultan'dan tavsiye

        Türkan Şoray, makyajla kendisine benzemeye çalışanlara tavsiyede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:34
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        Türkan Sultan'dan tavsiye
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        Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray; oyunculuk yeteneği ve insanlığıyla 60 yıldan fazla bir süredir gönüllerde ayrıcalıklı bir yerde bulunuyor.

        222 filmle başrolde en çok film çeken kadın oyuncu olarak dünya rekortmeni olan Türkan Şoray, yeni nesil genç kızlar tarafından ayna karşısında taklit ediliyor.

        Pek çok genç, Türkan Şoray'ın filmlerindeki makyajını taklit ederek, çektikleri videoları yayınlıyor. Şoray, bu duruma şöyle bir açıklamada bulundu; "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları."

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        #Türkan Şoray
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