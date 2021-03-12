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Türkiye, 470 Kadınlar sınıfında ilk defa Olimpiyat Oyunları’nda

Vilamoura-Portekiz’de düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası’nda Olimpik milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan elde ettiği dereceyle 470 Kadınlar sınıfında Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkını elde etti

Türkiye, 470 Kadınlar sınıfında ilk defa Olimpiyat Oyunları’nda

Elde edilen kotayla Türkiye tarihinde ilk defa 470 Kadınlar sınıfında Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek. 27 Ekibin mücadele ettiği 470 Kadınlar sınıfında Olimpik milli sporcular Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan (ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) şampiyonada gerçekleştirilen yarışları 22. sırada tamamlayarak kota almaya hak kazandı. Şampiyonada Ceyla Yurtseven - Simay Aslan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 26. sırada ve Deniz Saltık - Lalin Taşa (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 27. sırada yer aldı.

470 Erkekler sınıfında ise 29 ekip arasından Deniz Çınar - Ateş Çınar (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 12. oldu.

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