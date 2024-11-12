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        Haberler Dünyadan Türkiye'de tüp mide ameliyatı olan Janet Savage hayatını kaybetti - magazin haberleri

        Türkiye'de tüp mide ameliyatı olan Janet Savage hayatını kaybetti

        Galler'den Türkiye'ye gelerek tüp mide ameliyatı olan Janet Savage, ameliyatta oluşan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:22
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        Zayıflamak isterken hayatından oldu
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        Galler'den Türkiye'ye tüp mide ameliyatı olmaya gelen Janet Savage'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçen yıl ağustos ayında ameliyat sırasında abdominal (karın boşluğunda) aort yaralanmasının ardından kalp krizi geçiren Savage, 54 yaşındaydı.

        Daha önce zayıflama ilacı kullanan ancak veremediği yaklaşık 20 kiloyu Antalya'da bir özel hastanede ameliyat olarak vermek isteyen Galli kadının ameliyattan çıkamadığı öğrenildi.

        Konuyla ilgili Galli yetkililerin yürüttüğü soruşturmada, Savage'ın tüp mide ameliyatında zarar gören abdominal aort damarının yaralanması nedeniyle kan kaybından öldüğü tespit edildi.

        Soruşturmada, Savage'ın Türkiye'deki sağlık turizmi şirketi yetkilisiyle geçen yıl temmuz ayında Facebook üzerinden irtibat kurarak tip 2 diyabet hastalarını tedavi etmek için tasarlanmış ancak zayıflama ilacı olarak kullanılan ilacı aldığı ancak yine de veremediği 20 kilo fazlasını kaybetmek istediği bilgisi yer aldı. Bunun için de geçen yıl 5 Ağustos'ta Antalya'daki hastanede operasyon için randevu aldığı öğrenilen Galli hastada ameliyat sonrası komplikasyonlar oluştuğu, nefesi durduğu için yoğun bakıma kaldırıldığı ve 6 Ağustos sabahı hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Savage'ın tedavisini üstlenen bir uzman, hastanın "büyük bir arter travma" geçirdiğini, bunun iyileştirildiğini ve kanın değiştirildiğini anlattı. Ancak ameliyat sırasında kalp krizi geçiren Savage, yoğun bakıma kaldırıldı ve sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        #Janet Savage
        #Tüp mide ameliyatı
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