Haberler Müzik Türkiye'den Mariinsky Orkestrası geçti

Türkiye'den Mariinsky Orkestrası geçti T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan, 100 günde 11 ilde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin en özel duraklarından biri olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde dün gece Mariinsky Orkestrası rüzgârı esti Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 22:50 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:50 facebook

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DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRA VE EFSANEVİ ŞEF VALERY GERGIEV AKM’YE KONUK OLDU

240 yıllık köklü tarihi ile dünyanın en önde gelen sanat kurumlarından biri olan, Mariinsky Orkestrası T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Efsanevi şef Valery Gergiev’in yönetimindeki orkestra, 8 Ekim’de Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu, 10 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte CSO Ada Ankara’da ve 11 Ekim’de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul AKM Türk Telekom Opera Salonunda konser verdi.

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Binlerce kişiden oluşan dev sanatçı kadrosu ile dünyanın en büyük opera ve bale oluşumlarından biri olan Mariinsky Theatre’ın ödüllü orkestrası, AKM seyircisi tarafından ayakta alkışlandı. Tchaikovsky’nin Fındıkkıran Bale Süitleri’nden seçmeler ve 6. Senfoni’nin seslendirildiği konserde, Valery Gergiev’in özel isteği üzerine 6. Senfoni, 6 Şubat’ta yaşadığımız depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına ithaf edildi.