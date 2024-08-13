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        Haberler Magazin Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde amatörlere de şans veriliyor

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde amatörlere de şans veriliyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ünlü sanatçıların yanı sıra amatör müzisyenlere de sahnelerini açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 13.08.2024 - 10:39
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        Amatörlere de şans veriliyor
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        Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 'Sen de Söyle' yarışmasını finali, Haluk Levent konseri öncesinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

        Her şehirde amatör sesleri halkla buluşturmayı hedefleyen 'Sen de Söyle' yarışmasının ilki yoğun bir katılımla gerçekleşti. Onlarca amatör şarkıcının katıldığı yarışmanın finalistleri Özlem Adaklı ve Arteş Can Tarakçı oldu. Yarışmanın finali, Haluk Levent konseri öncesinde Göreme Konser ve Festival Alanı Ana Sahne’de halkın oylarıyla belirlendi. 3467 oyun kullanıldığı yarışmada, yüzde 63.6 oy oranıyla Arteş Can Tarakçı birinci seçildi. Tarakçı, binlerce kişinin önünde şarkı söyleyerek birinci olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Gerçekten çok keyifliydi, çok fazla seyirci vardı. Müzisyenim, daha önce de konserlere çıktım ama bu bambaşkaydı. Çok teşekkür ederim herkese. Yarışma süreci aslında beklemediğim şekilde oldu. AVM’de gezerken kabini gördüm ve girip ben de söylemek istedim. Son ikiye kaldığımı öğrendikten sonra provalara başladık, çok değerli hocalarımız bize eşlik ettiler. Bugün de Haluk Levent’in sahnesinden önce parçalarımızı okuduk, seyircinin oylamasına kaldı, seyircinin oylamalarıyla birinci oldum. Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nin tüm konserlerine katıldım hepsi çok keyifliydi, çok güzel bir festival.

        Yarışmada ikinci seçilen Özlem Adaklı ise duygularını; "Öncelikle böyle bir organizasyon düzenlediği için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çok teşekkür ederim. Çok güzel bir kaç gün geçirdim. Hocalarıma ve bizi destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Birçok engeli aşarak katıldım bu etkinliğe. Her şeyi arkamda bırakarak katıldım. Bu yarışmayı destekleyip, oy veren herkese çok teşekkür ederim. Kazanan arkadaşıma başarılar dilerim" şeklinde ifade etti.

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        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #Nevşehir Kültür Yolu Festivali
        #Sen de söyle
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