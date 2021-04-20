Türkiye-Mısır Dostluk Grubu kuruluyor 0:00 / 0:00

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bu ülkenin tek bir kuruşu Merkez Bankası’nda kaybolmamıştır. Kayıtların bankada olduğunu CHP milletvekilleri söylemeye başladılar. IMF’ye teslim etmediğimizden dolayı, faizi onların döneminde olduğu gibi yüzde 60-70’e çıkarmadığımız için bankaya, bize iftira atıyorlar” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, gündemdeki konuları değerlendirdi. Turan, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Kanun Teklifi’ni görüşeceklerini belirtti. Turan, Türkiye-Mısır Parlamentolar arası Dostluk Grubu’nun tekrardan kurulacağını söyleyerek, Türkiye-Libya arasında Parlamentolar arası Dostluk Grubu kuracaklarını ifade etti.

Turan, CHP’nin gündeminden AK Parti’yi aldığınız zaman CHP’nin hiçbir gündeminin kalmayacağını belirterek, “Kılıçdaroğlu her Salı toplantı yapacağına, evinde çay içse CHP’nin oyu daha fazla artar diye düşünüyorum. Bu kadar ağır ithamlar, hakaretler, yaklaşımlar toplum vicdanında karşılık bulmuyor. Dokuz yıldan beri sekiz seçim kaybetmeye başarabilmiş bir lider” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun soru sormak nezaketsizlik olur mu’ sözlerine Turan, “Eleştirmek tabi ki nezaketsizlik değildir. Ama yüreğimiz ağlıyor. (Aylan bebeğin fotoğrafını göstererek) Şu fotoğrafı paylaşıp da, muhalefet ettiğinizi sanıyorsanız, doktorluk değil, ruhani bir durumunuz var, insanlığınızı sorgulamanız lazım. Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz, Aylan bebeğe bir kez daha ihanet ettiniz. Muhalefet eleştirmek demektir ama şu densizlikler asla bir muhalefet değil, bir vicdansızlığın, insanlık dışı yaklaşımın karşılığıdır. Türkiye’de muhalefet etmekle, insanlıktan çıkmak eş değer hale gelmeye başladı. Önceden sadece iktidara, hükümete eleştiri vardı, milli konular dahil herk konuda devlete eleştiri yapmaya başladılar. Ama şimdi gelinen yerde insanlık değerlerini kaybeden bir süreci yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

'Merkez Bankası 128 milyar doları nerede' şeklindeki eleştirilere Turan, “Bir ajans çalışması ile karşı karşıyayız. Merkez Bankası‘na ilişkin ayrı usuller varken, şartlara göre altın döviz alır, satarken muhalefet partileri eyleme başladılar. ‘Para nerede’ derken, para var ama nasıl satıldı’ demeye başladılar. Bu ülkenin tek bir kuruşu Merkez Bankası’nda kaybolmamıştır. Kayıtların bankada olduğunu CHP milletvekilleri söylemeye başladılar. IMF’ye teslim etmediğimizden dolayı, faizi onların döneminde olduğu gibi yüzde 60-70’e çıkarmadığımız için bankaya, bize iftira atıyorlar” cevabını verdi.