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        Haberler Bilgi Yaşam Türkiye'nin en ünlü caddelerinden bir tanesi olan Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?

        Türkiye'nin en ünlü caddelerinden bir tanesi olan Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?

        İstanbul'un Anadolu Yakası'nda uzanan ve yıllar içinde lüksün, şıklığın ve sosyal hayatın simgesi haline gelen Bağdat Caddesi, adını sanıldığından çok daha derin bir geçmişten alıyor. Bir zaferin, bir dönüş yolunun ve bir dönemin hatırası olan bu isim, yüzyılları aşan bir hikâyeyi barındırıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 07:30 Güncelleme: 17.07.2025 - 07:30
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        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
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        Alışverişten kültür sanat etkinliklerine, spor kutlamalarından gündelik yürüyüşlere kadar birçok anıya ev sahipliği yapan Bağdat Caddesi, İstanbul’un en köklü caddelerinden biri. Peki, bu ünlü caddenin ismi nereden geliyor? Cevabı tarihin tozlu sayfalarında gizli!

        ADININ KÖKENİ: BİR ZAFERİN ANISINA

        Bağdat Caddesi'nin isminin kökeni, 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Dönemin Osmanlı padişahı IV. Murad'ın 1638 yılında düzenlediği ve zaferle sonuçlanan Bağdat Seferi, bu caddenin adını şekillendirdi. Sefer dönüşünde kullanılan güzergâhlardan biri olan bu yol, zaferin anısına "Bağdat Yolu" olarak anılmaya başlandı. Zamanla bu isim, bugünkü halini aldı ve İstanbul’un simgelerinden biri haline geldi.

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        TARİH BOYUNCA DEĞİŞEN BİR YÜZ

        Osmanlı döneminde ağırlıklı olarak kırsal ve geçiş güzergâhı olarak kullanılan Bağdat Caddesi, Cumhuriyet'in ilanından sonra köklü bir değişim geçirdi. Bahçeli köşkler, yazlık evler ve geniş arazilerle çevrili olan cadde, 20. yüzyılın ortalarından itibaren şehirleşmenin etkisiyle hızla yapılaştı. 1960’lardan sonra ise modern apartmanlar ve ticari merkezlerle çevrilen cadde, İstanbul’un gözde yaşam alanlarından biri haline geldi.

        MODA VE YAŞAMIN KALBİ

        Bağdat Caddesi, yalnızca bir ulaşım güzergâhı olmanın ötesinde, İstanbul’un sosyal ve kültürel hayatına da yön veren bir merkezdir. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra lüks markaların mağazaları, kafeler, restoranlar ve etkinlik alanlarıyla dolup taşan cadde, hem yerli halk hem de turistler için cazibe merkezi haline geldi.

        Moda, eğlence ve sosyal yaşamın iç içe geçtiği bu alan, İstanbul’un Avrupa yakasındaki İstiklal Caddesi’ne karşılık gelen bir prestij noktasıdır.

        CADDENİN GÜNÜMÜZDEKİ YERİ

        Günümüzde Kadıköy'den Maltepe'ye uzanan yaklaşık 14 kilometrelik uzunluğa sahip Bağdat Caddesi, İstanbul’un en değerli gayrimenkul bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Spor kulüplerinin kutlamaları, bisiklet turları ve yürüyüş etkinlikleriyle sık sık gündeme gelen bu cadde, her yaştan insanın buluşma noktası olmaya devam ediyor.

        Fotoğraf kaynak: Shutterstock

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