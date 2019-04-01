31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi yüzde 52,26 oy oranı ile önde tamamlayan 81 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen en yaşlı belediye başkanı oldu.



Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderken, yerel yönetimleri belirledi.



Seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Yılmaz Büyükerşen tekrar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Türkiye'nin en yaşlı belediye başkanı da oldu.