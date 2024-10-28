Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101'inci yılına özel uçuş | Son dakika haberleri

        Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotundan cumhuriyetin 101'inci yılına özel uçuş

        Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gösteri uçuşu yaptı. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi. Şener, "Ben de böyle özel bir günde 'Yeni Menekşe'yle gökyüzünde olmaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Benim için çok kıymetli. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın cumhuriyet." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlklerin pilotundan 29 Ekim'e özel uçuş
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı kapsamında her yıl yapılan "Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar Havacılık Merkezinin Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde çok sayıda kişi toplandı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Türk bayrakları taşıyan çok sayıda katılımcı, Şener'in 400 beygir gücündeki "Pitts S2S Experimental" uçağının çevresinde hilal şekli oluşturacak şekilde dizildi. Yıldız noktasını ise bu akrobasi uçağı oluşturdu.

        REKLAM

        Dronla da görüntülenen çekimin ardından katılımcılar Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşunu ilgiyle takip etti.

        Semin Öztürk Şener gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu büyük bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir coşkuyla kutladıklarını kaydeden Şener, "Ben de böyle özel bir günde 'Yeni Menekşe'yle gökyüzünde olmaktan dolayı çok büyük gurur duyuyorum. Benim için çok kıymetli. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın cumhuriyet." diye konuştu.

        Gösteri uçuşunun ardından Şener merkezde vatandaşlara imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #29 Ekim
        #Cumhuriyet
        #akrobasi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!