Türkiye orman şehitlerini uğurladı
Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında ters rüzgarla alevlerin arasında kalarak şehit olan AKUT gönüllüleri Bayram Eren Arslan (23), Muharrem Can (42), Alperen Özcan (22), İlker Onarıcı (35) ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın (20) cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan AKUT gönüllüleri TUSAŞ başmühedisi Muharrem Can ile endüstri mühendisi Bayram Eren Arslan, dış cephe cam temizliği yapan Alperen Özcan, aikido eğitmeni İlker Onarıcı ve üniversite öğrencisi Tekin Enes Sarıyıldız'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından ailelerine teslim edildi. Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde tören düzenlendi.
Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ORMAN YANGINI ŞEHİTLERİNDEN DOZER OPERATÖRÜ DERELİ'NİN CENAZESİ ESKİŞEHİR'DE DEFNEDİLDİ
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin cenazesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Reşadiye Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehidin eşi Eda, babası Salih, annesi Habibe, ikiz kardeşi Faik ve çocukları ile yakınlarına başsağlığı diledi. Yakınları, musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.
ORMAN YANGINI ŞEHİTLERİNDEN ENES KIZILYER, KARABÜK'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Orman şehidi Enes Kızılyer'in (25) cenazesi, ailesi tarafından Ankara'dan alınarak memleketi Karabük'e getirildi. Kızılyer için Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Orman muhafaza memuru Enes Kızılyer
Daha sonra Sevgi Pınarı Camisi'ne getirilen Kızılyer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT OLAN DENİZLİLİ ORMAN İŞÇİLERİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit Şahin ve Ütni'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Pamukkale ilçesindeki Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada saygı duruşundan bulunuldu, şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.
Şehitlerin naaşı daha sonra orman muhafaza memurlarının omuzlarında cenaze nakil aracına kadar taşındı. Cenazeler toprağa verilmek üzere Beyağaç ilçesine götürüldü. Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.
Protokol üyeleri şehit ailelerine taziyede bulunduktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı.
Duadan sonra şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı.
Alperen Özcan'ın cenazesi Polatlı ilçesinde, Bayram Eren Arslan'ın cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda, İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın cenazeleri ise Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Muharrem Can'ın cenazesinin ise yarın Konya'da defnedileceği belirtildi.