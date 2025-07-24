Türkiye orman şehitlerini uğurladı

Orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan AKUT gönüllüleri TUSAŞ başmühedisi Muharrem Can ile endüstri mühendisi Bayram Eren Arslan, dış cephe cam temizliği yapan Alperen Özcan, aikido eğitmeni İlker Onarıcı ve üniversite öğrencisi Tekin Enes Sarıyıldız'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından ailelerine teslim edildi. Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde tören düzenlendi.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin cenazesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehidin eşi Eda, babası Salih, annesi Habibe, ikiz kardeşi Faik ve çocukları ile yakınlarına başsağlığı diledi. Yakınları, musalla taşına konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

ORMAN YANGINI ŞEHİTLERİNDEN ENES KIZILYER, KARABÜK'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Orman şehidi Enes Kızılyer'in (25) cenazesi, ailesi tarafından Ankara'dan alınarak memleketi Karabük'e getirildi. Kızılyer için Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Orman muhafaza memuru Enes Kızılyer

Daha sonra Sevgi Pınarı Camisi'ne getirilen Kızılyer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT OLAN DENİZLİLİ ORMAN İŞÇİLERİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Şahin ve Ütni'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarının omuzlarında Pamukkale ilçesindeki Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada saygı duruşundan bulunuldu, şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından dua edildi. Törene katılan bazı orman çalışanları gözyaşı döktü.