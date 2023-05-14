Türkiye sandık başına gitti. Rize'de bir sandık müşahidi ile Giresun ve Trabzon'da oy kullanan iki vatandaş kalp krizi geçirerek yaşamlarını yitirdi.

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'ndeki Çıraklar Çay Alım Yeri'ndeki sandıkta görevli AK Parti sandık müşahidi 65 yaşındaki Kurt, oy kullanma işleminin başladığı sırada fenalaştı.

Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.