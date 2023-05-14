Türkiye sandık başına gitti. Rize'de bir sandık müşahidi ile Giresun ve Trabzon'da oy kullanan iki vatandaş kalp krizi geçirerek yaşamlarını yitirdi.
Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'ndeki Çıraklar Çay Alım Yeri'ndeki sandıkta görevli AK Parti sandık müşahidi 65 yaşındaki Kurt, oy kullanma işleminin başladığı sırada fenalaştı.
Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
OY KULLANIRKEN HAYATINI KAYBETTİ
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı.
Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
GİRESUN'DA DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Giresun'un Espiye ilçesinde 85 yaşındaki kişi, oy kullanmak için geldiği köy odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gelen İsmail Yıldız (85) bir anda fenalaştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, kurtarılamadı.
ANNE VE BABASINI BEKLERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
İHA'da yer alan habere göre Manisa'da, Akhisarspor’un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Leblebici’nin cenazesinin 15 Mayıs Pazartesi günü Hilaliye Camisinden öğle namazını müteakip kaldırılacağı öğrenildi.
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