Türkiye'yi sarsan cinayette telefon kayıtları ortaya çıktı

Melek Aslan’ın o dönem sevgilisi olan Orhan Vatansever ile yaptığı tüyler ürperten telefon görüşmesinde Aslan, üzgün bir ses tonuyla ve ısrarla “Benden ne istiyorsun? ”diye soruyor. Bu soruya Orhan Vatansever ise, “Ben de bilmiyorum gerçekten, suçluluk duygusu ya da başka bir şey...” şeklinde cevap veriyor.

MELEK'İ AÇIK BİR ŞEKİLDE TEHDİT ETTİĞİ ANLAŞILDI

Konuşmanın devamında azmettirici sevgili Vatansever'in, “Ben polis karakolunu aradığımda, Melek Hanım’ı Sakarya’ya götürdüğümü, ailesini nasıl para karşılığında tehdit ettiğimi, fotoğraf karşılığında tehdit ettiğimi söyledim!” cümlelerini kullandığı ve Melek’i açık bir şekilde tehdit ettiği anlaşıldı.



AZMETTİRİCİ SEVGİLİ, DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME PROGRAMINA BAŞVURMUŞ!



21 Ekim günü Diyarbakır’da kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan ile ilgili tüyler ürperten yeni bir detay ortaya çıktı. Melek’in öldürülmesiyle ilgili azmettirici suçundan tutuklanan eski sevgilisi Orhan Vatansever'in, cinayet işlenmeden 7 gün önce Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına başvuru yaptığı ortaya çıktı. Melek Aslan tarafından dolandırıldığını ve yayına çıkmak istediğini belirten Vatansever'in, Melek’i yayında rezil etmek ve parasını geri almak istediğini yine Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME ekibine bildirdiği öğrenildi.



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