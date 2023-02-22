Türkiye'yi sarsan felaket anı kamerada!

7.7'NİN ARDINDAN 7.6 İLE SARSILDIK

AA'da yer alan habere göre bu felaketten sadece 9 saat sonra ise ikinci kez sarsıldık. Bu sefer acının merkezi Elbistan ilçesiydi. Saat: 13.24'te yaşanan 7.6'lık depremin bilançosu yine çok ağır oldu.