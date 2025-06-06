Türkü Akbayram: Bir avuç toprak yerine sana sarılsaydık keşke

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Edip Akbayram, 75 yaşındayken 2 Mart'ta hayata veda etti. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrılan sanatçı için Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Ardından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babasız geçirilen ikinci bayramın ardından, kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş eski bir aile fotoğrafını paylaştı.

Bu duygusal paylaşımda, babasının yokluğunun derin izlerine değinen Türkü Akbayram, hislerini şu sözlerle dile getirdi: Bayramlar, büyüdükçe ve kendi ayaklarımın üzerinde durmaya başladıkça önce hep ailemi aradığım zamanlar oldu. Anneannemin aramızdan ayrılmasıyla birlikte bayram rutinlerimiz kökünden değişti. O evdeki toplanmalarımız, tüm aile bir araya gelip saatler süren yemeklerimiz ve kahkahalarımız, ilk kez onunla birlikte kaybolmuştu.

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Türkü Akbayram, sözlerine şöyle devam etti; Annemle mesajlaştım, bayramını kutladım; "Ne kadar eksiğiz, değil mi?" diye sordum. Annem; "Çok. Önümde varsa bir on yıl daha, onsuz yaşamaktan çok korkuyorum." dedi. Ben de;"Güçlü olmayı senden öğrendim" dedim. Kalplerimizi gönderdik birbirimize ve bitti…