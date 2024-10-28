TUSAŞ saldırısında yaralananların 17'si taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 17'si taburcu edildi.
5 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
NE OLMUŞTU?
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.