TUSAŞ saldırısında yaralananların son durumu
Sağlık Bakanlığı, Ankara'da TUSAŞ saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 vatandaşın ise durumunun stabil olduğu ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine PKK'lı biri kadın 2 terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 yaralının durumunun ise stabil olduğu ve tedavilerinin hastanede devam ettiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."
NE OLMUŞTU?
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.