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        TUSAŞ saldırısında yaralananların son durumu

        Sağlık Bakanlığı, Ankara'da TUSAŞ saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 vatandaşın ise durumunun stabil olduğu ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:13
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        TUSAŞ saldırısında yaralananların son durumu
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        Sağlık Bakanlığı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine PKK'lı biri kadın 2 terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 22 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 yaralının durumunun ise stabil olduğu ve tedavilerinin hastanede devam ettiği belirtildi.

        Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 14'ü taburcu edildi. 8 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

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        NE OLMUŞTU?

        Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.

        Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

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