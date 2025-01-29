TUSAŞ şehitlerinin isimleri projelerle yaşatılacak

SSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ar-Ge projelerini çok daha hızlı ve dinamik bir süreç ile başlatabilmek adına oluşturulan SSB Ar-Ge Panelleri ile ihtiyaç makamlarının mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan veya geleceğe yönelik ileri teknoloji alanlarındaki projeler için başlatma kararları alındığı belirtildi.

Açıklamada, "SSB Ar-Ge Panellerinde son ürün teslimatı içermeyen teknoloji gösterim ağırlıklı projeler için Savunma Sanayii Geniş Alan Çağrıları (SAGA) yapılmasına da karar veriliyor" denildi.

GÖRGÜN: TUSAŞ ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ ÜÇ PROJEDE YAŞAYACAK: ZAHİDE, ATAKAN, CANBAZ

Gerçekleşen İmza Töreni kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise "Ar-Ge çalışmalarımızda, kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını önceliklendiriyoruz. Bu karar doğrultusunda emniyet ve güvenlik güçlerimizin katılımlarıyla, panel ortamı oluşturarak beraber değerlendirme ve beraber karar verme süreçlerini yürütüyoruz. Ar-Ge ve Teknoloji Yönetim faaliyetlerimizde ortak aklın kullanımına, üst düzey iş birliğine ve koordinasyona özel bir önem vermekteyiz. Gerçekleştirilen bu faaliyetlere katılım sağlayan savunma sanayii şirketlerimiz, küçük işletmelerimiz, araştırma ve geliştirme kuruluşlarımız, başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarımız ve teknoparklarımız ile birlikte savunma sanayii ekosistemi gün geçtikçe daha da büyümektedir. İmzaladığımız projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip ticarileşmesini bekliyor, bu yöntemle üretilecek yüksek teknoloji ürünler ile bilginin hem ekonomik gücümüze hem de rekabet gücümüze katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ortaya koyduğumuz hedeflerde ve kritik teknolojilerde yüzde 100 milli savunma sanayii hedefine ulaşma yolunda Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğunun bilinciyle; kamu, akademi ve özel sektör olarak hep birlikte gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarında tüm paydaşlara kolaylıklar diliyorum. Savunma sanayimizin güçlü kurumlarından TUSAŞ'ta görevleri başında hain bir saldırı sonucu şehit düşen mühendislerimizin aziz hatırası, yürütülen üç kritik Ar-Ge projesine isimleri verilerek yaşatılacak. ZAHİDE, ATAKAN ve CANBAZ adı verilen bu projeler, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki yetkinliğini daha da ileriye taşıyacak. Bu adım, savunma sanayimizin vefa ve birlik ruhunu yansıtırken, şehitlerimizin bizlere bıraktığı emaneti en güçlü şekilde geleceğe taşıma kararlılığımızın bir göstergesi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.