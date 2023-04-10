Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tutuklanan liderin cep telefonu azılı çeteyi çökertti! İstanbul merkezli 11 ilde operasyon - Güncel haberler
ABONE OL

Tutuklanan liderin cep telefonu azılı çeteyi çökertti! İstanbul merkezli 11 ilde operasyon

İstanbul'un azılı oto hırsızlarına operasyon düzenlendi. 3 ay önce tutuklanan şebeke liderinin cep telefonundan tüm şebeke üyeleri tespit edildi. Mercek altına alınan bu isimlere yönelik teknik takibin ardından İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 5'i kadın 22 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin çalışma yöntemi de ortaya çıkarıldı

Tutuklanan liderin cep telefonu azılı çeteyi çökertti! İstanbul merkezli 11 ilde operasyon - Güncel haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce otomobil hırsızlık suçundan yakaladığı Mustafa G.'nin cep telefonunu incelendiğinde, önemli bir şebeke ile karşılaştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Mustafa G. tutuklanıp cezaevine gönderilirken, cep telefondaki kayıtlar tek tek incelendi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, elde ettiği isimleri mercek altına alarak mahkeme kararı ile 3 ay önce teknik ve fiziki takip yapmaya başladı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yapılan takiplerin ardından 7 Nisan'da operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Muğla, Kocaeli, Çorum, Giresun'da önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda şebeke üyelerinden 5'i kadın 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

25 OTOMOBİL SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin sorguları İstanbul Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin çalıntı otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirdikleri daha sonra sahte belgeler düzenleyerek sattıkları öğrenildi. Polis operasyon kapsamında 25 otomobili bularak sahiplerine teslim etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev basıp kadını yaşlı öldürmüştü! Kan davası! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Ev basıp yaşlı kadını öldürmüştü! Kan davası!
CHP Uşak milletvekili adayları kimler? İşte CHP 2023 Uşak milletvekili adayları!
GÜNDEM CHP 2023 Uşak milletvekili adayları!
CHP Tunceli milletvekili adayları kimler? İşte CHP 2023 Tunceli milletvekili adayları!
GÜNDEM CHP 2023 Tunceli milletvekili adayları!
Bolu'da taciz ettiği iddia edilen kızın yakınları tarafından darp edildi
GÜNDEM Kapıyı zorlayıp tacizde bulundu! Feci darp!
CHP Muş milletvekili adayları listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem CHP Muş milletvekili adayları kimler, Muş’dan kaç aday çıktı?
GÜNDEM CHP Muş milletvekili adayları listesi netleşti!
Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki yıkılacak binası için durdurma kararı!
GÜNDEM Hiranur Vakfı'ndaki yıkımla ilgili durdurma kararı
Polis Haftası mesajları ve sözleri 2023: En güzel, kısa, uzun ve resimli Polis Haftası tebrik mesajları ve kutlama sözleri!
GÜNDEM Polis Haftası kutlama mesajları
CHP Mardin milletvekili adayları listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem CHP Mardin milletvekili adayları kimler, Mardin’dan kaç aday çıktı?
GÜNDEM CHP Mardin milletvekili adayları listesi netleşti!
CHP Manisa milletvekili adayları listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem CHP Manisa milletvekili adayları kimler, Manisa’dan kaç aday çıktı?
GÜNDEM CHP Manisa milletvekili adayları listesi netleşti!
CHP Malatya milletvekili adayları listesi açıklandı! 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem CHP Malatya milletvekili adayları kimler, Malatya’dan kaç aday çıktı?
GÜNDEM CHP Malatya milletvekili adayları listesi netleşti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.