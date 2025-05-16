HAMİLELİKTE 200 KİLO ALMAK ZORUNDALAR

Hamile bir kutup ayısı için hayat hiç kolay değil. Ortalama 200 kilogram olan bir dişi, doğuma kadar bu kiloyu iki katına çıkarmak zorunda. Aksi halde vücudu, hamileliği sonlandırıyor. Eğer yeterli kilo alınabilirse, dişi ayı karın içine bir yuva kazar, burada bir tür uyku haline geçer ve doğum bu süreçte gerçekleşir. Burası hem güvenli hem de sıcaktır.