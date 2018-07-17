Duygu sömürüsü yaparak dolandırdılar

Tuzla'da yaşanan dolandırıcılık olayı 'bu kadarına da pes' dedirtti. İddiaya göre, trafikte araçları durduran 3 kadın hastaneye gidecek paraları olmadığını öne sürerek sürücülerden para istedi. Kadınlardan bir tanesi hasta numarası yaparken diğer 2 kadın da sürücülerle konuşarak duygu sömürüsü yaptı. İHA'nın haberine göre, sürücüleri “Kanser hastamız var. Hastaneye gideceğiz yol paramız yok” diyerek kandıran kadınlar, zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürdü. İnsanları kandıran ve duygularını sömüren kadınlar daha sonra beyaz bir araca binerek uzaklaştı.





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