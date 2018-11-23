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11 sanığa dava açıldı
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Tuzla’daki ‘koku’ davası: Sanıkların yargılanmasına başlandı

İstanbul Tuzla'da kimyasal atığı kanalizasyona kaçak olarak döküp 100'e yakın kişinin hastanelik olmasına sebep oldukları iddia edilen 11 kişinin yargılanmasına başlandı.

23.11.2018 - 13:47 | Güncelleme:

İstanbul'un sanayi bölgelerinden Tuzla'da, 25 Aralık 2017 akşamı ilçeye keskin bir koku yayıldı.  4 mahallede, 97 kişi kokudan etkilendi. Hastanelik oldu. 

Kokunun kaynağı tespit edildi. İSKİ tarafından kapatılan kanalizasyon sistemine, vidanjörler tarafından boşaltılan kimyasal atıktı. Metal ve tekstil sektöründe kullanılan iki kimyasal atığı kanalizasyona dökenlerin tespiti için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 
 
11 SANIĞA DAVA

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, 3 şirketin 6 yetkilisi, 4 şoför ve 1 mühendis olmak üzere toplamda 11 kişi hakkında dava açıldı. Savcılık, şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti. Çok sayıda kişinin suçtan zarar görmesi nedeniyle 11 şüpheliye üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.
 
6,5 YIL HAPİS İSTEMİ

6 şirket yetkilisi ve 4 şoföre, "çevreyi kasten kirletmek" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlamaları yönetildi. 10 sanık için 6 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Mühendise yöneltilen suçlama ise, suçu bildirmeme.. Onun hakkında da, 1 yıla kadar hapis istendi. 
  
“DAHA ÖNCEDEN KAÇAK DÖKÜMÜ TESPİT ETTİM”

Davanın ilk duruşması görüldü. Mühendis olan sanık duruşmaya katıldı. Suçlamayı kabul etmedi. “Orası benim görev alanım değil. daha önce vidanjörlerin kaçak döküm yaptığını tespit ettim. suç duyurusunda bulundum” dedi.
 
5 MAĞDUR ŞİKAYETÇİ

Duruşmaya katılan 11 mağdurdan 5’i şikayetçi oldu. olay günü keskin bir koku aldıklarını ve fenalaştıklarını söyledi. Mahkeme 5 sanığın talimatla ifadesinin alındığını belirtti. Diğer 5 sanığın da ifadesinin alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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