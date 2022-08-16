16 Ağustos Salı akşamı TV yayın akışında; Güldür Güldür Show, Aşk Tesadüfleri Sever 2, Senden Daha Güzel, Ajan, Müzede Bir Gece, Balkan Ninnisi ve MasterChef Türkiye gibi bi,rçok yapım seyirciyle buluşacak. İşte 16 Ağustos Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı listesi...