Haftanın son gününde ekranlara gelecek yapımlar 5 Mayıs pazar günü TV yayın akışı ile belli oldu. Kanal D’nin iddialı yapımlarından Yargı bugün yeni bölümleriyle evlere konuk olurken Show TV’de ise Ana Haber’in ardından bir yerli sinema filmi yayınlanacak. Peki bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 5 Mayıs Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 yayın akışı