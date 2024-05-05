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        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 5 Mayıs Pazar bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte Star TV, Kanal D, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: 5 Mayıs Pazar bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        Pazar günü birbirinden iddialı yapımlar yeni bölümleriyle yayınlanacak. Show TV'de Yedi Bela Hüsnü filmi, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Yargı izleyiciyle buluşacak. Kanallar günlük yayın akışı programıyla beraber bugün ekranlara gelecek dizi, film ve programları duyurdu. İşte, 5 Mayıs TV yayın akışı Kanal D, Show TV, ATV, Star, TRT1, TV8…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:59
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        Haftanın son gününde ekranlara gelecek yapımlar 5 Mayıs pazar günü TV yayın akışı ile belli oldu. Kanal D’nin iddialı yapımlarından Yargı bugün yeni bölümleriyle evlere konuk olurken Show TV’de ise Ana Haber’in ardından bir yerli sinema filmi yayınlanacak. Peki bugün hangi dizi ve filmler var? İşte, 5 Mayıs Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8 yayın akışı

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV'de Hafta Sonu

        10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:30 Dizi TV

        12:20 Kardeşlerim

        15:40 Kuruluş Osman

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Aldatmak

        03:00 Kuruluş Osman

        05:40 Safir

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sandık Kokusu

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Aslan Bacanak

        15:00 Bahar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Yedi Bela Hüsnü

        21:45 Kızılcık Şerbeti

        00:45 Yedi Bela Hüsnü

        02:30 Sandık Kokusu

        05:30 Aziz

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Adalı Kız

        08:30 Konuştukça

        09:30 Set Ekstra

        09:45 Magazin D Pazar

        12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

        13:45 İnci Taneleri

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Yargı

        00:15 Taş Kağıt Makas

        02:45 Siyah Beyaz Aşk

        04:15 5N1K

        04:45 Çapkın Hırsız

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        11:00 Tülin Şahin İle Moda

        12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

        14:15 Ömer

        16:15 Yalı Çapkını

        18:15 Star Haber

        19:00 Çok Güzel Hareketler 2

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        23:30 Ömer

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:00 Tuzak

        08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

        09:00 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

        16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

        00:15 %100 Futbol

        02:00 Son Karar

        4

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Ekonomi Arası

        11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

        13:00 Gaddar

        16:00 Hudutsuz Sevda

        19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Kirli Sepeti

        00:15 Kızıl Goncalar

        03:00 Senden Daha Güzel

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