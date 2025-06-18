Tyler Perry'ye 260 milyon dolarlık cinsel saldırı davası

Oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin yaratıcısı olduğu TV dizisi 'The Oval'in setinde cinsel saldırı olduğu iddiası mahkemeye taşındı.

Dizide rol alan Derek Dixon, Tyler Perry'nin endüstrideki gücünü kullanarak kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğu ve taciz ettiği suçlamasıyla dava açtı. Dizinin 85 bölümünde yer alan Dixon, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada, en az 260 milyon dolar tazminat talep etti.

Dava dilekçesinde; "Tyler Perry, başarısını, gücünü ve eğlence endüstrisindeki önemli etkisini kullanarak Derek Dixon ile zorlayıcı, cinsel açıdan sömürücü bir durum yarattı. Başlangıçta ona kariyerinde ilerlemesi, onu dizisinde oynatma gibi yaratıcı fırsatlar vaat etti ancak daha sonra onu artan cinsel tacize, saldırıya, darp etmeye ve profesyonel misillemeye maruz bıraktı" denildi.

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AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Tyler Perry'nin avukatı Matthew Boyd, iddiaların gerçek dışı olduğunun savunarak; "Bu, Tyler Perry'ye iftiralar atan bir birey. Ancak Tyler sarsılmayacak ve bu uydurma taciz iddialarının başarısız olacağından eminiz" şeklinde açıklamada bulundu.

İddia sahibi Derek Dixon