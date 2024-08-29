Tyra Banks, 19 yıl sonra ünlü podyum gösterisine dönüyor
Bir zamanların en ünlü süper modellerinden Tyra Banks, 50 yaşında ünlü iç çamaşırı podyum gösterisinde yer almaya hazırlanıyor
En ünlü podyum gösterisi Victoria's Secret'ın bir zamanlar önde gelen modellerinden olan Tyra Banks, podyuma dönüyor.
Şimdilerde 'America's Next Top Model' programının sunuculuğunu üstlenen Tyra Banks, 15 Ekim'de New York'ta gerçekleştirilecek olan iç çamaşırı defilesi için podyumda yürüyecek.
50 yaşındaki Tyra Banks, 19 yıl sonra yeniden Victoria's Secret'ın gösterisine döneceği haberini, ünlü model Gigi Hadid ile birlikte çektiği bir kliple duyurdu.
Tyra Banks, 2005'te son defilesine çıktığı iç çamaşırı gösterisinde tam 9 kez podyuma çıktı. Gigi Hadid ise 3 gösteride yer aldı.
1995'te başlayan ünlü podyum gösterisi, iç çamaşırı markasının ürün ve modellerinin yeterince kapsayıcı olmadığı yönündeki eleştirilerin ardından 2019'da iptal edilmişti.
Ancak marka yenilendi ve Eylül 2023'te, daha çeşitli giysiler giyen, çeşitliliği temsil eden kadınların yer aldığı, yeniden tasarlanmış bir özel bölümle geri döndü.