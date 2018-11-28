SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
UBER-Taksi anlaşmazlığında yeni gelişme!
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

UBER ve taksi şoförleri arasında yaşanan olaylı gece, kameralara yansıdı

Çekmeköy’de iddiaya göre bir taksi şoförü, UBER aracına saldırdı. Saldırı sonrası UBER sürücüleri ve taksi şoförleri Çekmeköy polis merkezinde toplandı. Polis merkezi önünde gergin dakikalar yaşanırken, polis ekipleri kalabalığı olaysız bir şekilde dağıttı. Gergin gecede yaşanan tartışmalı anlar kameralara yansıdı

28.11.2018 - 04:43 | Güncelleme: İHA

Olay, 23.30 sıralarında, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Barışyolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre UBER aracı sürücüsü İsmail Erdemi, yolcu almak için durdu. Bu sırada oradan geçmekte olan bir taksi sürücüsü UBER sürücüsünün yolcu aldığını gördü. Durumu polis ekiplerine bildirdikten sonra UBER aracını takip etmeye başladı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri UBER aracını durdurdu.

ARACA SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

İddiaya göre Polis ekiplerinin UBER aracını işlem yapmak için durdurduğu sırada, arkadan takip eden taksi şoförü aracından inerek, UBER sürücüsü İsmail Erdemi’yi tehdit etti ve UBER aracına vurmaya başladı. İHA'nın haberine göre; araçtan inmeyen UBER sürücüsü saldırı ve tehdit anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntülerde taksi sürücüsünün “Siz Cumhurbaşkanına meydan okuyorsunuz, bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'UBER yasak' dedi. Utanmıyor musun? Hırsızlık yapıyorsun sen” dedikten sonra UBER aracının kaputuna vurdu. Daha sonra gece bekçilerinin müdahalesinin ardından taksi şoförü oradan uzaklaştı.

5 KİŞİ İFADELERİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen beş kişiyi ifadelerini almak üzere Çemeköy polis merkezine götürüldü. Burada olaya karışan taksi şoförü oldukları öğrenilen Hamza B. Emre K. ve Çetin A. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. UBER sürücüsü İsmail Erdemi ve yolcunun şikayetçi olduğunu öğrenilirken polis merkezindeki ifadelerinin ardından onlar da serbest bırakıldı. UBER aracı ise trafikten men edildi. 

UBER VE TAKSİ ŞOFÖRLERİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Olay sonrası taksi şoförleri ve UBER sürücüleri arkadaşlarına destek olmak için polis merkezine akın etti. İki tarafta kısa sürede 60 ve 70 kişi toplandı. Burada gergin dakikalar yaşanırken, taraflar arasında fiziksel bir müdahale yaşanmadı. Polis ekipleri kalabalığı olaysız bir şekilde dağıttı.

“TEHDİT VE FİZİKİ BİR MÜDAHALE VAR” 

Olay sonrası konuşan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, tehdit ve fiziki bir müdahalenin olduğunu belirterek, “Yine taksici-UBER gerilimi yaşadık. Her zaman dediğimiz gibi tüm taksici camiasına mal etmediğimiz bir durum, üç beş tane kendini bilmez diye tabir ettiğimiz kişiler, arkadaşımıza saldırı gerçekleştirdi. Durumu hemen emniyet ekiplerine haber verdik. Karakola geldik arkadaşımıza destek olmaya. İfadelerin alınmasını bekliyoruz, şikayetçi olarak devam ediyor bu konu. Arkadaşımıza yolculuk esnasında 3-5 taksi şoförü aracının önünü keserek çeşitli hakaretler savuruyorlar, arabaya fiziki bir müdahale var. Yolcu için korku dolu anlar yaşandı, arkadaşımız da bu durumdan çok rahatsız. Bundan sonrası yargıda devam edecek” dedi. 

“TAKSİCİ ESNAFI EKMEĞİNİN DERDİNDEDİR” 

Olay sonrası taksiciler adına konuşan Öztaşıma İş Sendikası Başkanı Orhan Demirci, taksicilerin sadece ekmek parası derdinde olduğunu UBER'in emek hırsızı olduğunu belirterek, “Yaklaşık dört yıldır bizim UBER ile bir mücadelemiz var, UBER emek hırsızlığıdır. Buradaki insanların ekmeğini çalan insanlardır. Mahkemeliğiz zaten, kanuni yoldan da mücadelemizi vermekteyiz. Taksici esnafı mağdur, buradaki insanlar evine 30-40 TL ile gider oldu. Taksici esnafı en asil duygunun insanıdır, efendidir, saygılıdır, terbiyelidir. Her meslek grubunda olduğu gibi biz taksiciler içerisinde de çürük elmalar vardır. Akşam yaşanan olayda ise, taksi şoförü arkadaşımız UBER aracını görmüştür, takip etmiştir, polise haber vermiştir, polis gelmiş aracı bağlamıştır. Eğer biz canavar gibi olsak, vatanını milletini seven insanlar olmasak, vahşi insanlar olsak bugün burada cam çerçeve inmişti” şeklinde konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X