ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet'ten üç aylar tarihi açıklaması! İşte 2024 Dini günler takvimi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet'ten üç aylar tarihi açıklaması! İşte 2024 Dini günler takvimi

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İslam dünyasında gözler üç aylara çevrilmiş durumda. Yılın son çeyreğine girilmesi ile beraber üç ayların ne zaman ve hangi tarihte başlayacağına dair aramalar iyice yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı konuya dair resmi bir açıklama yayınladı ve dini günler takvimi belli oldu. İşte, detaylar...