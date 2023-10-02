Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet'ten üç aylar tarihi açıklaması! İşte 2024 Dini günler takvimi
İslam dünyasında üç ayların hangi tarihte başlayacağına ilişkin aramalar başladı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç ayların başlama tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Konuyla ilgili olarak hem üç ayların tarihleri hem de 2024 yılındaki dini günler takvimini bir araya getirdik...
İslam dünyasında gözler üç aylara çevrilmiş durumda. Yılın son çeyreğine girilmesi ile beraber üç ayların ne zaman ve hangi tarihte başlayacağına dair aramalar iyice yoğunlaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı konuya dair resmi bir açıklama yayınladı ve dini günler takvimi belli oldu. İşte, detaylar...
2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.
Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili