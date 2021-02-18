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Üç ayların faziletleri nelerdir? İşte mübarek Üç ayların önemi

Üç ayların fazileti nedir? Sorusu merak ediliyor. Müslüman aleminin heyecanla beklediği Üç aylara 13 Şubat Cumartesi girildi. Bugün ise Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi olan Regaip kandili. Peki, Üç ayların faziletleri nelerdir? İşte mübarek Üç ayların önemi

Üç ayların faziletleri nelerdir? İşte mübarek Üç ayların önemi

Mübarek üç ayların ilk ayı Receb Ayına 13 Şubat Cumartesi itibarıyla giriş yapıldı. İslam inancına göre mübarek sayılan Üç aylarda Müslümanlar ibadetlerini artırır ve günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Peki, Üç ayların önemi nedir? İşte Üç ayların faziletleri...

ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

Mübarek üç aylar Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içerirler. Receb ayı başlangıcı aynı zamanda üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir. Üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Mirac Kandili ve Berat Kandili’ni bulundurur. Aynı zamanda Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti başlar ve sonunda Ramazan Bayramı kutlanır.

Bu sebeple hem kandiller, hem de Ramazan habercisi olmasıyla birlikte üç aylar İslam alemi için büyük öneme sahiptir.

ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR İÇERİSİNDE YER ALAN KANDİL TARİHLERİ

Bu yıl idrak edilecek kandil tarihleri şu şekilde:

18 Şubat 2021 Regaib Kandili

10 Mart 2021 Mirac Kandili

27 Mart 2021 Berat Kandili

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