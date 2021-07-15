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Haberler Gündem 3. Sayfa Üç kentte orman yangını çıktı! - Haberler
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Bakan Pakdemirli: 3 ilde orman yangınlarına müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter ve 41 arazöz ile müdahale edildiğini açıkladı

Üç kentte orman yangını çıktı! - Haberler
Üç kentte orman yangını çıktı!
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DHA

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, ormanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Pakdemirli, "Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, insansız hava araçları (İHA) saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine bugün başlayan Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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