Konya'da eğitim uçağı düştü! 0:00 / 0:00

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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan NF-5 tipi bir askeri uçak kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın pilotu şehit oldu.

Askeri ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın pilotunun şehit olduğunu bildirdi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitim uçuşu yapan bir NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı ifade edildi.

Uçağın pilotunun şehit olduğu kaydedilen paylaşımda, konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan pilotun yüzbaşı olduğunu ifade etti.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 7, 2021

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın şehit pilotuna Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 7, 2021

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Konya'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" dedi.