Üçlü ilişki cinayeti sanığı mahkemede kan dondurdu!

EVDE VAHŞETLE KARŞILAŞTILAR

Kimliği yanında olmayan Küçükaltun'un davranışlarından şüphelenen jandarma ekipleri, evi kontrol etmek için geldiklerinde vahşi cinayeti ortaya çıkardı. Telefonla eve çağrılan Nadja Angela Grosser'le birlikte Elvan Küçükaltun, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kadir Demir'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İKİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan Küçükaltun ve Grosser, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Elvan Küçükaltun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Nadja Angela Grosser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Nadja Angela Grosser de 2 gün sonra 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı.

54 BIÇAK DARBESİ SAPTANDI

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayın üçlü cinsel ilişki sırasında bir tartışmadan çıktığı anlatılarak, Elvan Küçükaltun'un Kadir Demir'i 34'ü öldürücü, 54 bıçak darbesiyle öldürdüğü, penisini kestiği belirtildi.

TELEFONDAN VİDEO GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

İddianamede, şüpheli Kadir Demir'in cep telefonunda yapılan incelemede, aynı kişilerin daha önce yaşadıkları üçlü cinsel ilişkiye dair video kaydı bulunduğu belirtildi. İddianamede, Elvan Küçükaltun'un 'canavarca hisle kasten öldürme', Nadja Angela Grosser'in de 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

"NADJA 'KÖTÜ BİR ŞEY OLMADI' DİYORDU"

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Elvan Küçükaltun ve Nadja Angela Grosser'le birlikte sanık avukatları, hayatını kaybeden Kadir Demir'in yakınları katıldı. Elvan Küçükaltun, çok kıskanç olduğunu, ancak alkol aldığı zaman yaşadıklarını hatırlamadığını iddia etti.

"BENİM DİNİ NİKAHLI EŞİM OLUR"

Olay günü yaşananların büyük kısmını hatırlayamadığını söyleyen sanık Küçükaltun, "Nadja Angela Grosser benim dini nikahlı eşim olur. Ocak ayının 19'unda eski eşinden boşandı. Biz evlenmeyi düşünüyorduk. Kadir Demir'le olaydan 1.5 sene önce tanışıp arkadaş olduk. Biz kendisini fotoğrafçı olarak tanıdık. Birkaç defa evimize geldi, birlikte içki içtik. İçtikten sonra ben ne yaptığımızı hatırlamıyordum. Ertesi günü olanları Nadja'ya soruyordum. Nadja da bana, 'Merak etme kötü bir şey olmadı' diyordu" dedi.

"KADİR BANA YUMRUK ATTI"

Olay günü Kadir Demir'i yapacakları düğün için eve fotoğraf çektirmeye çağırdıklarını anlatan sanık Küçükaltun, duruşmada şunları söyledi:

"İçki içerken Kadir, üçlü ilişki teklif etti. Nadja da ben de kabul etmedik. Arada kopuk kopuk şeyler hatırlıyorum. Ben tuvalette kusuyordum, bu sırada Kadir ve Nadja yatak odasına gitmişler. Nadja, 'beni bundan kurtar' dedi. Ben odadan çıktım, bıçak alıp geldim. Tartıştık. Kadir bana yumruk attı. Yere düştüm, bıçak da düştü. Kavga ettik, elinden bıçağı almak için uğraşırken parmaklarım kesildi. Biz kavga ederken Nadja odadan çıkmıştı. Sonrasını hatırlamıyorum."

MAHKEMEDE YALANI ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme başkanının daha önceden birlikte üçlü ilişki yapıp yapmadıklarını sorması üzerine Küçükaltun, "Daha önceden üçlü ilişkimiz olmadı" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının telefonunda bulunan üçlü ilişki görüntülerini sorması üzerine Elvan Küçükaltun, "Ben alkol aldığım için birçok şeyi hatırlamıyorum. Ben de bunu sonradan gördüm ve Nadja'ya sordum" diye cevap verdi.

"ZAMAN ZAMAN EVİMİZE GELİRDİ"

Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren tutuklu sanık Nadja Angela Grosser ise Kadir Demir'le 2020 yılında Side sahilinde gezerken tanıştıklarını söyledi. Grosser, Kadir Demir'in zaman zaman evlerine geldiğini ve üçlü ilişkiye girdiklerini anlatarak, "Olay günü Elvan, Kadir'i çağırmak için birkaç defa telefon açtı. Kadir önce telefona bakmadı sonra geri aradı. Kadir geldiğinde birlikte alkol aldık. Sonra üçlü ilişkiye girdik. Bu sırada Elvan odadan çıktı" dedi.

"KORKUDAN YATAK ODASINA BİLE BAKAMADIM"

Bir süre sonra Elvan'ın odaya iç çamaşırı giyinik şekilde geldiğini anlatan Nadja Angela Grosser, ifadesinde şunları söyledi:

"Bana 'odadan çık' dedi. Ben oturma odasına geçtim. Elvan kapıyı kapattı. Sonra Elvan oturma odasına geldi. Eli kanıyordu, ben pansuman yaptım. Çok alkollü olduğu için içeride ne olduğunu sormadım. Ardından markete alkol almaya gittik. Yolda giderken bana, Kadir'i kastederek, 'galiba öldü' dedi. Çok korkmuştum. Elvan'a 'bu olayla bir ilgim olmasını istemiyorum' dedim. Köpekleri de alıp evden çıkarken bana, 'Kadir'in çantasını da al ve denize at' dedi. Sahile doğru giderken, Almanya'daki eski eşimi aradım, durumu anlatıp ne yapmam gerektiğini sordum. Bana, 'ben bir Elvan'ı arayayım' dedi. Elvan'la görüşmüş. Elvan ona Kadir'in penisinin kesik olduğu 2 fotoğraf göndermiş. Eski eşim bunları bana gönderdi ve 'Hemen bu resimler ve elindeki çantayla birlikte polise git' dedi. Bu sırada Elvan beni aradı, eve jandarmanın geldiğini ve benimle görüşmek istediklerini söyledi. Ben korkudan elimde bulunan çantayı ilk gördüğüm arabanın üstüne bıraktım ve eve gittim."

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Elvan Küçükaltun'un tutukluluğunun devamına, Nadja Angela Grosser'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.