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        Haberler Dünyadan Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Gisele Bündchen: Eski ritmime döndüm - magazin haberleri

        Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Gisele Bündchen: Eski ritmime döndüm

        Sevgilisi Joaquim Valente'den ilk, kendisinin üçüncü çocuğunu üç ay önce dünyaya getiren Gisele Bündchen, "Bir bebekle, geceler o kadar kısa ki son aylarda saçımı neredeyse hiç taramadım" dedi. Brezilyalı model, artık eski ritmine döndüğünü anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:42
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        "Eski ritmime döndüm"
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        Ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu kucağına aldıktan sonra, eski ritmine geri döndüğünü açıkladı.

        44 yaşındaki model, şubat ayında, sevgilisi Joaquim Valente ile bir erkek çocuk sahibi oldu. Sevgilisinden ilk çocuğu olsa da kendisinin üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Bündchen, modellik işine ara verdikten sonra Vogue Fransa'ya kapak oldu ve yeni hayatını anlattı.

        Doğumdan sonra bebeğiyle çok zaman geçirebildiği için çok minnettar olduğunu söyleyen modelin, eski eşi Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu, 12 yaşındaki Vivian adında bir kızı var.

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        Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin 2009'da başlayan evliliği 2022'de bitti

        "Saçımı ve makyajımı yaptırmak bana tatildeymişim gibi hissettiriyor. Bir bebekle, geceler o kadar kısa ki son aylarda saçımı neredeyse hiç taramadım" diyen Bündchen, "Küçüğüm artık gece boyunca uyuyor, ritmimi tekrar kontrol edebiliyorum. Her yeni annenin bildiği gibi, uykunun veya uyku eksikliğinin her şeyi nasıl değiştirebildiğini görmek şaşırtıcı" ifadesini kullandı.

        Eski Victoria's Secret modeli ayrıca, "Çocuklarımla evde olabilmek ve onlarla her anın tadını çıkarabilmek paha biçilemez" dedi.

        Gisele Bündchen - Joaquim Valente

        Haziran 2023'te Joaquim Valente ile birlikteliğe başlayan Bündchen, şubat ayında doğum yapmasından bu yana ilk kez bebeğinin fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Ünlü model, oğlunun yüzünü göstermedi.

        Bündchen'in hamilelik haberi, geçen yıl ekim ayında ortaya çıkmıştı.

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        #Gisele Bündchen
        #bebek
        #çocuk
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