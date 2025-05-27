Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Gisele Bündchen: Eski ritmime döndüm

Ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu kucağına aldıktan sonra, eski ritmine geri döndüğünü açıkladı.

44 yaşındaki model, şubat ayında, sevgilisi Joaquim Valente ile bir erkek çocuk sahibi oldu. Sevgilisinden ilk çocuğu olsa da kendisinin üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Bündchen, modellik işine ara verdikten sonra Vogue Fransa'ya kapak oldu ve yeni hayatını anlattı.

Doğumdan sonra bebeğiyle çok zaman geçirebildiği için çok minnettar olduğunu söyleyen modelin, eski eşi Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu, 12 yaşındaki Vivian adında bir kızı var.

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Gisele Bündchen ve Tom Brady'nin 2009'da başlayan evliliği 2022'de bitti

"Saçımı ve makyajımı yaptırmak bana tatildeymişim gibi hissettiriyor. Bir bebekle, geceler o kadar kısa ki son aylarda saçımı neredeyse hiç taramadım" diyen Bündchen, "Küçüğüm artık gece boyunca uyuyor, ritmimi tekrar kontrol edebiliyorum. Her yeni annenin bildiği gibi, uykunun veya uyku eksikliğinin her şeyi nasıl değiştirebildiğini görmek şaşırtıcı" ifadesini kullandı.