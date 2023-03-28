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'Uçurtmanın Kuyruğu' İBB Şehir Tiyatroları'nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Savaş Dinçel’in yazdığı, oğlu Barış Dinçel’in yönettiği 'Uçurtmanın Kuyruğu' adlı oyunu 29 Mart 2023 Çarşamba günü 20:30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşturuyor.

'Uçurtmanın Kuyruğu' İBB Şehir Tiyatroları'nda
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın, 'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor' başlığıyla duyurduğu 2022-2023 sezonu repertuvarının yeni oyunu 'Uçurtmanın Kuyruğu' seyirciyle buluşuyor. Savaş Dinçel’in yazdığı, oğlu Barış Dinçel’in yönettiği oyun 29 Mart 2023 Çarşamba günü 20:30’da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde prömiyerini yapacak.

Müzik ve efekt tasarımını Emrah Can Yaylı’nın, dekor tasarımını Barış Dinçel’in, kostüm tasarımını Gamze Kuş’un, ışık tasarımını Osman Aktan’ın yaptığı; fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş’ın çektiği oyunda Gün Koper, Ali Yoğurtçuoğlu rol alıyor. Oyun, 29 Mart-1 Nisan, 5-8 Nisan 2023 tarihleri arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde sahnelenecek.

OYUNUN KONUSU

Çocukluğu babası tarafından otoriteyle bezenmiş, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş, bu disiplin ve otorite kendisi için saplantıya dönüşmüş bir adam, hayatına son vermeye karar verir. İntihar mektubunu yazıp bitirdiği an kapı çalar. Karşısında ilk defa gördüğü, tanımadığı bir misafir vardır. Gelen adam hayatına ve tüm çocukluğuna dair her şeye hâkimdir. Zaman geçtikçe sohbet ilgi çekici bir hal alır. Etkileyici bir iç hesaplaşma başlar.

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