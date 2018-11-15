İstanbul Beylikdüzü'ndeki Kavaklı Mahallesi’nde, acı bir hırsızlık olayı kameraya takıldı. İddiaya göre Salime Akcan isimli kadın, müşteri gibi dükkanına gelen kadın ve oğluyla ilgilenmeye başladı. Müşteri kılığındaki hırsızlık şüphelisi kadın bir çantayı eline aldı ve 200 lirayı Akcan’a uzattı. Akcan ise bozuk parası olmadığını ifade etti. Müşteri kılığındaki şüpheli kadının tavırları nedeniyle Akcan paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Bu sırada genç kadını oyalayan hırsızlık şüphelisi kadın oğluna işaret etti. Kadın Akcan’ı oyalarken diğer yandan oğlu önce şarjda bulunan ardından ise bankonun üzerinde duran binlerce liralık 2 ayrı telefonu çaldı.

ŞÜPHELİ KADIN VE OĞLU ARAÇLA KAYBOLDU

İHA'da yer alan habere göre bu sırada Akcan’ın dikkatini dağıtan kadın onu dışarıya çıkardı. Dışarıda kendini bekleyen arabaya binen şüpheli kadın ve oğlu kayıplara karıştı. Telefonlarının olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Akcan ise yaşadığı ilk şoku atlattıktan sonra polise başvurdu. Akcan olayı yapanların bir an önce yakalanmasını istedi.

Telefonları çalınan Salime Akcan, anne ile hırsızlık yaptırdığı oğlunun bir an önce yakalanmasını istedi.

"KADIN KONUŞARAK OYALAMAYA ÇALIŞTI"

Olay anını aktaran Akcan, kadının kendisine 200 lira uzatıp çantayı satın almak istediğini belirterek şunları söyledi: "200 lira üstünü verecektim bozuk param yoktu. Kadına 'bozuk param yok' dedim o da bana ‘daha çok eşya alayım belki de o şekilde çıkar’ dedi. Sonra önümden sola geçerek beni oyalamaya çalıştı. Sürekli benimle konuşup oyalamaya çalıştı. Sonra telefonumu almış çocuk. Ben onlarla konuşarak dışarı çıktım. Dışarı da benim sepetim var çocukta onlarla oynuyordu. O arada kadın meğer araba bekliyormuş bunları alacakmış araba. Kadın arabaya o arada işaret etti. İçeriye girdim şarjdaki telefonuma baktım yok. Diğer telefonuma baktım yok. Bir telefonum bin lira diğeri ise 10 bin lira. Şu anda en yüksek model. Gece saat 3’te bile gittim emniyete görüntü verdim. Kesinlik bir şey çıkmadı. Görüntüleri izlemişler. Polis memuru bana açık açık bundan bir şey çıkmaz telefonun geri gelmez dedi. Gelip olay yerinde görüntü vesaire almadılar” dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, müşteri kılığında gelen annenin dükkana girip bir çantayı eline aldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise anne mağaza sahibini oyalarken oğlunun şarjda bulunan ve ardından bankoda bulunan telefonu aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

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