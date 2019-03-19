Alışveriş merkezinde bulunan eğlence merkezinde görüntülenen tecrübeli futbolcu, oğlu ile birlikte oyun oynayarak eğlendi.

Daha sonra alışveriş yapan eşi ile buluşan Uğur Demirok çoğunlukla çocuk giyim mağazaları olmak üzere birçok mağazadan alışveriş yaptılar.