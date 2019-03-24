Uğur Güven, Ece Sükan'ı sevmeye doyamadı

Giriş: 24.03.2019 - 14:18 | Güncelleme:  

3 yıl evli kaldığı tasarımcı Ümit Benan’dan 2017’de boşanan manken ve oyuncu Ece Sükan, Hadise’nin eski sevgilisi Uğur Güven ile önceki gece Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında çift, panik oldu

  • 1Uğur Güven, Ece Sükan'ı sevmeye doyamadı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 3 yıl evli kaldığı tasarımcı Ümit Benan’dan 2017’de boşanan manken ve oyuncu Ece Sükan, Hadise’nin eski sevgilisi Uğur Güven ile önceki gece Bebek'teki bir mekanda görüntülendi.

  • 2Uğur Güven, Ece Sükan'ı sevmeye doyamadı - Magazin haberleri
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    Baş başa yemek yiyen çiften Uğur Güven, Ece Sükan’ın yüzünü sevdi. Çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında çift, panik oldu.

  • 3Uğur Güven, Ece Sükan'ı sevmeye doyamadı - Magazin haberleri
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    İkili, Uğur Güven’in arabasına binerek hızlıca uzaklaştı.

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