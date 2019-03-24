Uğur Güven, Ece Sükan'ı sevmeye doyamadı

3 yıl evli kaldığı tasarımcı Ümit Benan’dan 2017’de boşanan manken ve oyuncu Ece Sükan, Hadise’nin eski sevgilisi Uğur Güven ile önceki gece Bebek'teki bir mekanda görüntülendi. Çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında çift, panik oldu